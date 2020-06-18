العراق: إجلاء 3 آلاف مدني بسبب حريق هائل ببساتين كربلاء - صور

أعلن الدفاع المدني العراقي، اليوم الخميس، إجلاء أكثر من 3 آلاف مدني من 600 منزل، إثر حريق هائل في بساتين نخيل بمحافظة كربلاء.

وذكر بيان للدفاع المدني، أن "النيران التهمت مساحة شاسعة من بساتين عين تمر تقدر بـ250 دونما"، مبينا أن "فرق الدفاع المدني بذلت جهودا مضنية طيلة 8 ساعات متواصلة، واسندت بفرق اطفاء إضافية من محافظات النجف وبابل".

وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اجلاء ثلاثة آلاف شخص من سكان المنطقة بعد أن طوقت النيران 600 دار سكنية وتمكنت من أبعاد خطر النيران عنها".

وأشار، إلى أن "الحادث أدى أيضا احتراق مخزن للتمور مشيد من ألواح الصفيح المعدنية"، مشيرا إلى أن "شدة الرياح وسرعتها في المنطقة تسببت بانتشار الحريق بسرعة كبيرة في البساتين والحشائش اليابسة بشكل صعب معها السيطرة على ألسنة اللهب بادئ الأمر".

وأكد: "إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني بإشراف العميد طاهر حميد محسن مدير دفاع مدني محافظة كربلاء المقدسة ومتابعة المحافظ، من دون تسجيل اصابات بشري، كما تم فتحق تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

المصدر: RT