القاهرة تحذر المصريين في ليبيا بعد تحرير 23 محتجزا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الجهود المصرية نجحت في الإفراج عن 23 عاملا مصريا تم احتجازهم من جانب إحدى المليشيات المسلحة غير الشرعية غرب ليبيا.

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وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأنه فور ورود الأنباء والمعلومات حول احتجاز المواطنين، تم البدء فورا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف بالتواصل مع المؤسسات والسلطات الأمنية في ليبيا والتي نثمن جهودها واستجابتها السريعة.

وأشار إلى أن الاتصالات أسفرت عن سرعة الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك في إطار التعاون مع الأشقاء في ليبيا وانطلاقا من حرص الدولة المصرية على أمن وسلامة مواطنيها في الداخل والخارج.

وناشد المصريين المتواجدين بالأراضي الليبية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات حرصا على سلامتهم وذويهم، لاسيما مع تزايد أنشطة بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون في بعض المناطق بليبيا.

وكانت وزارة الداخلية الليبية، قد أعلنت أمس الأربعاء، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة إلى مجموعة من العمالة المصرية، وتعذيبهم بطريقة مهينة.

وقالت الوزارة إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها، "تمكنت الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية".

وأضافت أن الأجهزة تمكنت أيضا من "كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة، وإلقاء القبض عليهم، ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص، تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام".

المصدر: RT