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الجيش المصري يعلن عن مناورة في قاعدته العسكرية الجديدة

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يعلن عن مناورة في قاعدته العسكرية الجديدة
RT
الفرقاطتان المصرية الإسبانية
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أعلنت القوات المسلحة المصرية عن مناورة عسكرية مع القوات الإسبانية اليوم الخميس، في نطاق عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر في قاعدة برنيس العسكرية الجديدة.

وقال الجيش المصري إن إحدى وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة (السويس) والفرقاطة الإسبانية (SANTA MARIA)، نفذتا تدريبا بحريا عابرا بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.

وأوضح أن التدريب شمل تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة، ومنها تمرين دفاع جوي ضد الأهداف الجوية المعادية وتمرين تشكيلات الإبحار والتي ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، كما تم تنفيذ تدريبات قتالية نوعية على التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات والاعتداءات المختلفة مع التدريب على استعادة الكفاءة للوحدات البحرية وإعادة تموينها.

المصدر: RT

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