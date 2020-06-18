وزير الصحة الجزائري يكشف عن تعرضه للشتم بسبب "منحة كورونا"

قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، إن علاوة الخطر الممنوحة للعاملين في قطاع الصحة قررها رئيس البلاد، وهي تخص العاملين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضح خلال رده على أسئلة البرلمانيين أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر صرف منحة الخطر للعاملين في الصف الأول لمواجهة فيروس كورونا، غير أنه وبعد دراسة الطلبات تم توسيعها لتستفيد منها فئات أخرى.

وكشف الوزير أنه تعرض لوابل من الشتائم بسبب هذه المنحة، مشددا على أن لا علاقة له لا من قريب أو من بعيد بها، وأنه مجرد مسؤول يطبق تعليمات الرئيس.

ولفت بن بوزيد إلى أنه زار بعض الأطباء الموجودين في الصف الأول لمواجهة الفيروس، وقال إنهم رفضوا أن تعمم المنحة.

المصدر: "النهار"