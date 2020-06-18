الرئيس الجزائري يعرب لملك المغرب عن ارتياحه بعد نجاح عمليته الجراحية

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برسالة إلى الملك المغربي محمد السادس، أعرب له فيها عن ارتياحه لنجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا.

وجاء في الرسالة: "جلالة الملك والأخ العزيز، تلقيت ببالغ الارتياح والاطمئنان خبر نجاح العملية الجراحية التي أجريتموها، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أحمد الله العلي القدير على نعمته وعظيم فضله، داعيا المولى العلي القدير أن يسبغ عليكم نعمة الصحة والعافية، ويمدكم بالشفاء العاجل ويحفظكم من كل مكروه".

وأضاف: " تفضلوا، جلالة الملك، بقبول تمنياتي الخالصة بدوام النعم، مشفوعة بمشاعر مودتي وتقديري".

وأجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأحد 14 يونيو، عملية جراحية ناجحة في القلب بمصحة القصر الملكي في الرباط.

وأكد الفريق الطبي للملك أن العملية تكللت بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت له يوم 26 فبراير 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس، ومكنته من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.

المصدر: وكالات