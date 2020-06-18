حفتر يطلع على نتائج زيارة وفد من شرق ليبيا إلى روسيا

استقبل القائد العام لـ"الجيش الليبي" المشير خليفة حفتر اليوم الخميس، الوفد الليبي رفيع المستوى الذي أطلعه أعضاؤه على نتائج زيارتهم الأخيرة إلى روسيا.

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وضم الوفد كلا من نائب رئيس مجلس النواب احميد حومة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة، أن الوفد أكد خلال لقائه مع حفتر، أن الزيارة تم خلالها الإشادة بموقف القيادة العامة ومجلس النواب من إعلان القاهرة، خاصة وقف إطلاق النار، والعودة للعملية السياسية وفق ثوابت الشعب الليبي، "والتي ترتكز على خروج المرتزقة الأجانب ورفض العدوان الأجنبي وتفكيك المليشيات وقيام دولة القانون والمؤسسات ونهاية الإرهاب وضمان توزيع عادل للثروات".

المصدر: وكالات