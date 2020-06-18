الإمارات تسجل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أجرت وزارة الصحة الإماراتية أكثر من 40 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوص، وسجلت 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 43,752 حالة.

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كما سجلت الوزارة 704 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد19، وتعافيهم التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 30,241 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 3 أشخاص من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد19، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في هذه الدولة العربية الخليجية 298 شخصا.

المصدر: "وام"