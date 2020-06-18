الكاظمي: لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إنه لن يسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق، في إشارة إلى مطلقي صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الصواريخ التي استهدفت نصب الجندي المجهول في بغداد، تسعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمر لا تهاون فيه".

وأضاف، "‫لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها".

وتابع "‫ماضون في عهدنا لشعبنا بحماية السيادة، وإعلاء كرامة الوطن والمواطن".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، عن سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

المصدر: RT