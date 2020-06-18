الكشف عن موقع تدريب جنود الجيش المصري في روسيا

كشف قائد قوات الدفاع الجوي الروسية، ألكسندر ليونوف، عن موقع تدريب عدد كبير من قوات الدفاع الجوي المصرية في روسيا.

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وأشار ليونوف خلال تصريحات صحفية إلى أن جزءا كبيرا من ضباط مصر خضعوا لتدريب عسكري على أساس الأكاديمية العسكرية الروسية للدفاع الجوي العسكري والمركزين 106 و 726 لتدريب الدفاع الجوي للقوات البرية.

ونوه بأن التدريبات بين مصر وروسيا التي أجريت العام الماضي تحت مسمى "سهم الصداقة" والمخصصة للدفاع الجوي، تبين فيها فهم كامل الحسابات القتالية للبلدين.

وكان ليونوف قد أكد في وقت سابق، أن هناك مناورات ستجرى على الأراضي الروسية بين قوات الدفاع الجوي المصري والروسي العام المقبل، في إطار التعاون الإضافي مع المتخصصين في قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية.

يذكر أن وحدات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية بروسيا، شاركت لأول مرة في مناورات "سهم الصداقة" المخصصة لقوات الدفاع الجوي في مصر العام الماضي على الأراضي المصرية.

ونفذت المناورات في مصر، في الفترة من 26 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2019، على ثلاث مراحل.

وأقيمت التدريبات لتبادل الخبرات وتطوير التعاون العسكري والفني بين البلدين، وتم إشراك نحو 100 عسكري من الجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية.

المصدر: وسائل إعلام روسية