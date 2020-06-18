عما تنوي عمله.. أول تصريح لشانتال سركيس بعد استقالتها من "القوات" اللبنانية

كشفت الأمينة العامة لـ"حزب القوات اللبنانية" شانتال سركيس، عما ستقوم به بعد استقالتها المفاجئة من الأمانة العامة لهذا الحزب، معتبره أن استقالتها من منصبها لا تعني تركها السياسة.

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وغردت سركيس على حسابها في "تويتر" قائلة: "تقدمت اليوم باستقالتي من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. واغتنم هذه المناسبة لشكر كل الرفيقات والرفاق الذين عملنا معا طوال الفترة الماضية، من خلال نضالنا في زمن اعتقال (الحكيم) وما تلاه حتى اليوم".

تقدمت اليوم باستقالتي من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. واغتنم هذه المناسبة لشكر كل الرفيقات والرفاق الذين عملنا معاً طوال الفترة الماضية، من خلال نضالنا في زمن اعتقال الحكيم وما تلاه حتى اليوم. Опубликовано Dr. Chantal Sarkis Среда, 17 июня 2020 г.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن "سركيس استقالت من منصبها في الحزب وليس منه، وأنها قررت الاستقالة بهدف إنشاء شركة استشارية لها بعدما عملت طوال سنوات على ملفات وزراء (القوات) وأنجزت في ملف الانتخابات النيابية" الأخيرة.

وأضافت: بما أن موعد الانتخابات بعد سنتين ولا حقائب وزارية على المدى القريب لـ(القوات) في الحكومة" استقالت لأنها لا تريد متابعة العمل الإداري فقط في الحزب"، وفق المعلومات.

وفي أول تعليق لها، أكدت سركيس أن "فشل حزب الرئيس اللبناني (التيار الوطني الحر) بإدارة ملف الكهرباء دفع بمخيلة البعض منهم إلى الربط بين استقالتي والملف المحكم الذي أعده النائب أنطوان حبشي والذي لم أشارك في إعداده".

وأضافت: "أتمنى على حبشي أن يستمر بكشف حقائق مغارة الكهرباء".

من جهته، علق الوزير السابق كميل أبو سليمان على خبر الاستقالة في حسابه على تويتر قائلا: "تعرفت على الدكتور سركيس وتعاونا عن كثب خلال تولي وزارة العمل في الحكومة السابقة، وأعجبت بمهنيتها واحترافها. اشكرها على مساندتي في مهامي واتمنى لها كل التوفيق".

تعرفت على الدكتور @chantalsarkis

وتعاونا عن كثب خلال تولي وزارة العمل في الحكومة السابقة، واعجبت بمهنيتها واحترافها. اشكرها على مساندتي في مهامي واتمنى لها كل التوفيق pic.twitter.com/W7UMQmeFuF — Camille Abousleiman (@camilleasleiman) June 17, 2020



المصدر:صحف ومواقع لبنانية