نائب عراقي: الرد على تركيا يجب أن يكون أقوى من فعلتها

قال النائب العراقي علي البعيجي الخميس، إن الرد على تركيا يجب أن يكون أقوى من فعلتها، في إشارة إلى عمليتها العسكرية شمالي العراق.

وأكد في بيان صحفي، أن "الاعتداء التركي وانتهاك السيادة العراقية من قبل الأتراك ليس الأول بل تكرر كثيرا بسبب صمت وضعف الرد الحكومي على تركيا، لذلك تمادت كثيرا بعدوانها على الأراضي العراقية وهذا الأمر خطير جدا ولا يمكن السكوت عنه".

وطالب البعيجي الحكومة العراقية بـ"تحديد موقفها من هذا الاعتداء والانتهاك للسيادة العراقية".

وتساءل "لماذا هذا السكوت والرد الخجول ضد تركيا، هل القصف بعلمها أو دون علمها، لذلك يجب أن تبين موقفها أمام الشعب الذي أقسمت على حماية أرضه وسمائه ومائه، وأين القسم الذي رددتة الحكومة بحماية البلد".

وشدد على ضرورة أن "يكون للحكومة العراقية رد قوي وحازم ضد انتهاكات تركيا للأراضي العراقية وأن تبتعد عن البيانات الخجولة أو استدعاء السفير لتسليمة مذكرات احتجاج، لأن ماقامت به تركيا عدوان سافر آثم ويجب أن يكون الرد عليه أقوى من فعلتها حتى لا تتكرر هذه الحادثة مرة أخرى".

المصدر: RT