فوضى وملاسنات في البرلمان التونسي بسبب صورة مرسي (فيديو)

شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في تونس المخصصة للنظر في مشروع قانون متعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني حالة من الفوضى تخللتها ملاسنات وتبادل الاتهامات بين بعض النواب.

وخلال الجلسة رفع نواب كتلة ائتلاف الكرامة صور الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وهو ما أثار حفيظة نواب كتلة الدستوري الحر تتقدمهم رئيسة الكتلة عبير موسي رفضا لرفع صورة مرسي مرددين شعارات "برلمان تونسي وموش خوانجي" و "البرلمان لن يكون إخوانيا" و"لا لأخونة البرلمان".

المصدر: radiomedtunisie.com