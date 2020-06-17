السودان يمدد قيود العزل الطبي في ولاية الخرطوم حتى 29 يونيو

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، يوم الأربعاء، تمديد قيود العزل في ولاية الخرطوم حتى التاسع والعشرين من يونيو، وذلك بهدف كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وولاية الخرطوم التي تضم العاصمة هي أكبر ولايات السودان من حيث عدد السكان.

وقال المجلس في بيان، صدر عقب الموافقة على توصيات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، إن حظر التجول سيستمر بالتوقيتات ذاتها دون تغيير من الثالثة عصرا حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأضاف أن السودان سيشرع في إعادة العالقين بالخارج عبر مطار الخرطوم والمعابر البرية بدءا من يوم الأحد القادم.

وأوضح أن الأفراد الذين لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الفيروس سينقلون إلى مراكز الحجر الصحي المجهزة.

ومدد السودان في الأسبوع الماضي إغلاق المطارات أمام الرحلات التجارية الدولية والداخلية حتى 28 يونيو.

وسجل السودان 7740 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى يوم الأحد منها 477 حالة وفاة.

المصدر: رويترز