العاهل الأردني وولي عهد أبو ظبي يرفضان أي إجراء إسرائيلي لضم أراض في الضفة الغربية

بحث العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

إقرأ المزيد

وركز الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما يوم الأربعاء، على مستجدات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومواصلة التنسيق والتشاور حيالها.

وأكد الملك وولي عهد أبوظبي رفضهما لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، وأن ذلك يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة #الإمارات العربية المتحدة يؤكدان في اتصال هاتفي رفضهما لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية #الأردن — RHC (@RHCJO) June 17, 2020

من جهته، أكد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان تضامن بلاده الكامل مع الأردن، مشيدا بدور المملكة التاريخي، بقيادة العاهل الأردني في مساندة القضية الفلسطينية.

ولفت خلال الاتصال إلى أن دولة الإمارات تقف مع الأردن وتتحرك ضمن الإجماع العربي بكل أدواتها السياسية والدبلوماسية للتحذير من خطورة قرار ضم الأراضي الفلسطينية وتداعياته المتوقعة.

ونشر ولي عهد أبوظبي تغريدة على "تويتر" قال فيها: "أكدت لأخي الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي.. تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن الشقيق، ورفضنا القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية بصورة غير قانونية.. نتحرك سياسيا ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة".

أكدت لأخي الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي .. تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن الشقيق ، ورفضنا القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية بصورة غير قانونية .. نتحرك سياسيا ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 17, 2020

المصدر: RT + وكالات