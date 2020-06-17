تشاووش أوغلو: بحثنا سبل إبرام هدنة دائمة خلال زيارة ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه بحث سبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي في ليبيا خلال زيارة "مفيدة للغاية" للاجتماع بمسؤولين في العاصمة الليبية طرابلس.

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ولفت تشاووش أوغلو إلى أن المباحثات شملت أيضا ملفات التعاون في مجال الطاقة.

وأدلى الوزير بهذه التصريحات لصحفيين عقب عودته إلى تركيا الأربعاء، بعد الرحلة التي رافقه فيها مسؤولون أتراك كبار للاجتماع بمسؤولين في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، بعدما ساعدتها أنقرة في صد هجوم لقوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكانت حكومة الوفاق الليبية أعلنت الأربعاء أن مباحثات جرت بين رئيسها فايز السراج ووفد تركي رفيع، تناولت الأوضاع في البلاد وسبل تنمية التعاون الثنائي لاسيما العسكري.

وجرت المباحثات بمقر المجلس الرئاسي بمدينة طرابلس، وحضرها من الجانب التركي كل من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية برات البيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

المصدر: وكالات