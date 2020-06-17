الإمارات تعلن تسجيل 676 حالة شفاء جديدة من كورونا مقابل 382 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 676 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد مقابل 382 إصابة.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإماراتية، آمنة الضحاك الشامسي، في إحصائية جديدة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفعت بواقع 382 حالة بعد إجراء نحو 39 ألف فحص، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى مستوى 43364.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع طفيف في معدل الإصابات اليومية في البلاد مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في بيانات يوم 13 يونيو 491 حالة، وفي 14 يونيو 304، وفي 15 يونيو 342، وفي 16 يونيو 346.

وأفادت الشامسي بتسجيل وفاتين جديدتين بالفيروس خلال اليوم الماضي ليبلغ عدد الضحايا 295 شخصا.

وبلغ عدد ضحايا الفيروس على أساس يومي حالتين لليوم الثالث على التوالي، بعد أن انخفض إلى مستوى حالة واحدة قبل ذلك.

وذكرت المتحدثة بوزارة الصحة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 29537 شخصا، بعد تسجيل 676 حالة شفاء جديدة خرجت من المستشفيات "وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية".

المصدر: "وام"