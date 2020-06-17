"الجيش الليبي" يحدد منطقة عمليات عسكرية جديدة

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، أن المنطقة الممتدة من وادي جارف إلى منطقة الوشكة غربا تعتبر "منطقة عمليات عسكرية".

ودعا الجيش في بيان جميع المواطنين إلى عدم التواجد في هذه المنطقة مع أخذ الحيطة والحذر.

ويأتي هذا الإعلان في ظل دفع قوات حكومة الوفاق بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الهلال النفطي شرق سرت.

وعلى الرغم من أن الوضع الميداني في ليبيا يبدو ثابتا عند خطوط محددة، توقع مراقبون أن تدور المواجهة المقبلة على السيطرة على مصادر الطاقة شرق البلاد.

المصدر: RT