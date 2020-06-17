مؤسسة النفط الليبية: ملايين البراميل عرضة للانفجار والخبراء يوصون بتفريغ المخزون

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار غلق المنشآت النفطية وانعكاسات ذلك على المعدات وأنابيب النقل وخزانات الخام.

وقالت المؤسسة في بيان إن المختصين بالمؤسسة يحذرون من تبعات خطيرة قد تلحق بملايين البراميل المخزنة، "فهي عرضة للانفجار و الدمار الشامل في حال تحولت الحقول والمواني إلى مناطق عمليات عسكرية بدلا عن مناطق نفطية".

وتأسفت المؤسسة على "عسكرة المواقع النفطية"، ودعت المسؤولين عن الغلق إلى "ضرورة تحييد قطاع النفط عن أي مساومات، وإنهاء الغلق فورا والسماح باستئناف تصدير النفط لضمان تحقيق الحد الأدنى من الإيرادات التي قد تضمن لليبيين استمرار المرتبات والخدمات وتحافظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي".

وأضاف البيان: "إن المزيد من التعنت والإصرار على التعامل مع هذه المقدرات الحيوية للبلاد كغنيمة ووسيلة لابتزاز المؤسسة ومنعها من ممارسة عملها لصالح كل الليبيين، يجعل من هذه المنشآت النفطية بؤرا للتوتر والحرب التي لن تجلب إلا الدمار لهذه المنشآت الحيوية، ما يعني القضاء على مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي".

المصدر: "فيسبوك"