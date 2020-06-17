السيسي يشيد بالدور الصيني في مكافحة كورونا وبكين تعد بتقديم المساعدات

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشاد بالنموذج الذي قدمه الجانب الصيني لاحتواء فيروس كورونا القاتل، مؤكدة تعهد بكين بتقديم المساعدات للقاهرة.

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وقال الرئيس المصري في القمة الصينية الإفريقية حول مكافحة وباء كورونا، بمشاركة الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، إن القارة الإفريقية لديها عزم على مواصلة التعامل الفعال مع تداعيات انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع شريك دولي هام وجاد بحجم الصين في إطار التضامن السياسي والسعي نحو تحقيق المكاسب المشتركة بين الجانبين.

وأكد الرئيس المصري ضرورة تعظيم الاستفادة من الدروس المستخلصة من تجارب الدول التي قطعت شوطا أطول في النجاح في محاصرة فيروس كورونا، ونقل تلك الخبرات لبناء قدرات الدول الأكثر احتياجا لمساعدتها على تخطي الأزمة.

وطالب السيسي بضرورة إيلاء الأولوية لحماية القطاع الطبي في القارة الإفريقية عبر التمويل الكافي لضمان توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، فضلا عن المساعدة في بناء المستشفيات وتجهيزها، لا سيما في ظل محدودية الموارد المتاحة، وذلك بالتوازي مع معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

وشهدت القمة الإشادة بالدور الصيني في محاصرة فيروس كورونا، وتأكيد الجانب الصيني على التزامه بتقديم المساعدات التي من شأنها بناء القدرات الإفريقية لمنع انتشار الوباء ومشاركة مستجدات عملية الوصول إلى لقاح مضاد للفيروس عند إتاحته.

المصدر: RT