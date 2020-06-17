سفير أمريكا في ليبيا يعلق على حادثة إهانة مصريين في ترهونة

أكد السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن سوء معاملة المصريين في ترهونة صدم الضمير ويتطلب تحقيقا فوريا وشاملا.

إقرأ المزيد

وأعرب نورلاند، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الوفاق بطرابلس، محمد سيالة: "عن قلقه العميق إزاء المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في ترهونة"، كما رحب بتشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

بدورها، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى إجراء تحقيق فوري في تعذيب المصريين في ترهونة، مطالبة حكومة الوفاق "بالكشف عن مصير المحتجزين المصريين ومكان وجودهم".

وعبرت البعثة عبر تغريدة على "تويتر" عن: "قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المصريين في مدينة ترهونة، مضيفة أن "احتجاز المواطنين المصريين قد يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

كما دعت البعثة حكومة الوفاق الليبية إلى ضمان معاملة المحتجزين وفقا للمعايير الدولية.

المصدر: وكالة نوفا