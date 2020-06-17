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تونس.. مشاحنات بين برلمانيين بشأن مشروع لائحة تصنف "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية

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تونس.. مشاحنات بين برلمانيين بشأن مشروع لائحة تصنف
Reuters CK/DEG
رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي
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شهد اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية في تونس مشاحنات عند النظر في مشروع لائحة قدمتها رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، تدعو إلى "تصنيف حركة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية".

وتطرق الاجتماع في نهاية أشغاله يوم الاثنين إلى مشروع اللائحة التي تهدف إلى تصنيف الجماعة منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية، وتطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة إرهابية.

وقال رئيس كتلة "حركة النهضة"، نور الدين البحيري، إن اجتماع رؤساء الكتل "شهد تعطيلا لعمل المجلس"، واتهم عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان بهذا التعطيل، معتبرا أنها تعمل من أجل تنفيذ أجندة خارجية "إماراتية، مصرية"، وفق تعبيره.

من جهته، أفاد رئيس كتلة "قلب تونس"، أسامة الخليفي، بأن الكتلة في منأى عن الاصطفافات السياسية، وقال "إن كتلة حزب قلب تونس غير معنية باللوائح مهما كان مصدرها، وتعتبرها تعطيلا لعمل مجلس نواب الشعب".

المصدر: "وكالة تونس إفريقيا للأنباء"

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