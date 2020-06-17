وفد تركي رفيع يجمع المالية والخارجية والاستخبارات يصل طرابلس

أعلنت وسائل إعلام ليبية أن وفدا تركيا رفيعا يضم وزيرا الخارجية والمالية ومدير الاستخبارات، وصل صباح اليوم إلى مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس .

وأفاد موقع قناة تلفزيون 218 بأن وفدا تركيا رفيع المستوى، يترأسه وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، وصل طرابلس.

ونقلت القناة التلفزيونية الليبية عن مصدر خاص أن الوفد التركي الزائر "يضم عددا من الوزراء بينهم وزير المالية والاقتصاد براءات البيرق، ووزير الدفاع خلوصي آكار، ورئيس المخابرات هاكان فيدان".

اللافت أن المصدر وصف الزيارة بأنها غير معلنة وقصيرة، حيث سيغادر الوفد طرابلس مساء هذا اليوم.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي عقب التطورات الميدانية الكبيرة المتمثلة في سيطرة قوات الوفاق بدعم تركي معلن، على جميع مناطق غرب البلاد، وانسحاب قوات الجيش الوطني الليبي من المنطقة إلى حدود مدينة سرت.

وكانت أنقرة وقعت العام الماضي اتفاقيتين، واحدة عسكرية وأمنية، والتانية بحرية، جعلت لتركيا حدودا بحرية مع ليبيا، الأمر الذي أثار غضب دول في الاتحاد الأوروبي وخاصة اليونان.

وفي شأن ذي صلة، أعلنت مؤخرا شركات الطاقة الكهربائية التركية أنها تستعد لمواصلة أعمالها الخاصة ببناء محطات توليد للطاقة الكهربائية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الليبية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول أمس عن بيان لشركة "جاليك" أنها بدأت أول أعمالها في ليبيا عام 2014، بتشييد محطة الخمس للطاقة الكهربائية إلى الشرق من العاصمة طرابلس.

وذكرت شركة تركية أخرى تدعى "أنكا" أنها "وقعت على اتفاقية إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة أوباري الليبية في عام 2007، وأن البدء فيه جرى في 2010، إلا أنه بسبب قيام الثورة الليبية بعد عام تم تعليق المشروع"، مشيرة إلى أنها أنجزت لاحقا القسم الأكبر من المشروع في عام 2017، قبل توقف العمل مجدا بسبب مشاكل أمنية.

المصدر: وكالات