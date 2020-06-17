مصر.. توطين صناعة عربات القطارات من أولويات الحكومة

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعطي اهتماما كبيرا لتوطين صناعة عربات القطارات.

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وأجرى رئيس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، اجتماعا عبر الانترنت بحضور وزير النقل، كامل الوزير، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، عبد المنعم التراس، ومسؤولي الوزارة والهيئة.

وأكد مدبولي على الاهتمام الذي توليه مصر لتوطين صناعة عربات القطارات، معتبرا أن هذا الملف على أجندة أولويات الحكومة في هذه الفترة.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على الاعتماد على المنتجات المحلية، لتقليل فاتورة الاستيراد، مشددا في الوقت ذاته ضرورة أن يكون المنتج الوطني على قدر كبير من الجودة، ولا يقل عن مثيله المستورد من الخارج.

المصدر: وكالات