الكاظمي يتباحث مع روسيا لجلب علاج فيروس كورونا

أكد هشام داود، مستشار رئيس الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي فاتح الحكومة الروسية لجلب علاج فيروس كورونا منها.

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وجاء ذلك بعد يوم من إعلان وكيل وزارة الصحة العراقية، حازم الجميلي، أن العقار الروسي لعلاج مرض "كوفيد-19" (الناجم عن فيروس كورونا المستجد) قيد المناقشة من قبل اللجان الاستشارية، وسيصدر قرارا بشأنه خلال اليومين المقبلين.

وذكر داود أيضا، خلال مؤتمر صحفي، إن "أغلب حالات الوفاة ب‍كورونا هي لأشخاص مصابين بأمراض مزمنة، ولا يمكن السيطرة على الوباء دون وعي المواطن وتعاونه".

المصدر: RT