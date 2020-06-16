 
مباشر
عاجل
موريتانيا تتجاوز 2000 إصابة بفيروس كورونا والوفايات تقارب الـ 100

بغداد وواشنطن تبحثان ترتيبات زيارة الكاظمي المرتقبة إلى الولايات المتحدة

أخبار العالم العربي

بغداد وواشنطن تبحثان ترتيبات زيارة الكاظمي المرتقبة إلى الولايات المتحدة
mofa.gov.iq
وزيرا الخارجية العراقي، فؤاد حسين، والأمريكي، مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o44t

بحث وزيرا الخارجية العراقي، فؤاد حسين، والأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي، ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن حسين تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو، بحثا خلاله "سبل تطوير التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن في مختلف المجالات، ومنها تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ومنها: القطاع النفطي، والبنى التحتية، وحث المستثمرين على العمل في العراق".

ونقل البيان عن حسين قوله إن "العراق يسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم، واعتماد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة العراق، وتحقيق المصالح المشتركة، واستقلال القرار العراقي".

وتطرق الوزيران إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن في حال سمحت الظروف الصحية بذلك.

وأكد الوزير العراقي إصرار الحكومة على إجراء خطوات مستقبلية للعمل، والمضي في نجاح برنامجها الحكومي.

ونقل البيان عن بومبيو قوله، إن "الولايات المتحدة سعيدة بالنتائج الأولية للحوار الاستراتيجي"، معربا "عن أمله بالاستمرار لغرض إكمال هذه الحوارات".

كما أكد بومبيو وفقا للبيان، "احترام الحكومة الأمريكية لسيادة العراق، ودعمها لحكومة مصطفى الكاظمي، وتقديم الدعم الاقتصادي" للبلاد.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ومنها: القطاع النفطي، والبنى التحتية، وحث المُستثمِرين على العمل في العراق".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا