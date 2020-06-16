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قرقاش: الإمارات يمكن أن تعمل مع إسرائيل في عدة مجالات

أخبار العالم العربي

قرقاش: الإمارات يمكن أن تعمل مع إسرائيل في عدة مجالات
Reuters AS/NL
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش
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نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، قوله إن هناك مجالات يمكن لبلاده العمل فيها مع إسرائيل مثل مكافحة "كوفيد-19" والتكنولوجيا.

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وأضاف قرقاش في كلمته خلال مؤتمر لـ"اللجنة اليهودية الأمريكية" اليوم الثلاثاء: "إن الاتصالات مع إسرائيل ستسفر عن نتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت في الماضي".

وفي سياق آخر، أعرب قرقاش عن أمله في أن "تستمع إيران إلى الدعوات من أجل التفاوض".

وكانت "اللجنة اليهودية الأمريكية" (AJC) أعلنت قبل أيام أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش سيشارك في الدورة القادمة من مؤتمرها السنوي.

واعتبرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن قرقاش "يصنع التاريخ" بمشاركته في المؤتمر، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيكون أيضا بين المشاركين.

وتعد AJC التي أسست عام 1906 من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وتصف نفسها بأنها "مركز عالمي لتأييد اليهود وإسرائيل".

المصدر: وكالات

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