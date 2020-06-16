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شعبة الأدوية في مصر تحذر من استخدام ديكساميثازون لعلاج كورونا بدون إرشاد طبيب

أخبار العالم العربي

شعبة الأدوية في مصر تحذر من استخدام ديكساميثازون لعلاج كورونا بدون إرشاد طبيب
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دواء ديكساميثازون
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حذر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف، المواطنين من استخدام دواء ديكساميثازون في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا بدون إرشاد طبيب.

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وأكد علي عوف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن مصر تستخدم ديكساميثازون في بروتوكول علاج فيروس كورونا بنسب معينة.

وأضاف رئيس الشعبة: "صيدلي تواصل معي لأن هناك تكالبا من المواطنين على دواء ديكساميثازون".

وذكر رئيس الشعبة أن الدواء المذكور"لا يؤخذ إلا بعد استشارة طبية والرجوع إلى الطبيب". وأوضح أن ثمة "محاذير من استخدام ديكساميثازون لأن له أعراضا جانبية كثيرة، والدواء يؤخذ في المستشفى وليس في المنزل، ويحتوي على كورتيزون وله مخاطر كثيرة".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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