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سلطات أبو ظبي تسمح بالخروج الحر من الإمارة والدخول المشروط إليها

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سلطات أبو ظبي تسمح بالخروج الحر من الإمارة والدخول المشروط إليها
Reuters Hamad I Mohammed
أبو ظبي.
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خففت سلطات أبو ظبي القيود المفروضة على حركة السكان وسمحت للأشخاص بحرية مغادرة الإمارة دون تصريح مع أن يكون الدخول بتصريح مسبق.

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وأعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في أبو ظبي مع شرطة الإمارة ودائرة الصحة المحلية أنها قررت السماح للمواطنين والمقيمين بالخروج منها دون تصريح.

كما يشمل القرار السماح بالدخول إلى الإمارة بناء على تصاريح مسبقة صادرة عن شرطة أبو ظبي مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المتبعة عند الدخول.

وأوضحت سلطات أبو ظبي أن التنقل بين مدن الإمارة، أبو ظبي والعين والظفرة، سيجري باستخدام نظام التصاريح المعتمد تبعا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

وأفادت مع ذلك باستمرار منع نقل العمالة إلى خارج الإمارة وقصر حركتها على مدينة أبو ظبي والعين والظفرة إلى جانب منع دخول العاملين غير المقيمين في الإمارة إليها.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت سلطات أبو ظبي تمديد الحظر على الدخول والخروج من الإمارة والتنقل بين مدنها الرئيسية لمدة أسبوع إضافي استمرارا لجهود مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: "وام"

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