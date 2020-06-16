مصر.. خروج سيدة في 96 من عمرها من مستشفى عزل بعد تعافيها من كورونا

خرجت أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل في مصر منذ بداية أزمة كورونا من المستشفى بعد شفائها من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح مسؤول بوزارة الصحة المصرية، أن السيدة فتحية ع.، البالغة 96 عاما من عمرها، غادرت مستشفى السعديين للعزل بمحافظة الشرقية، بعد شفائها من "كوفيد-19".

وأشار المسؤول إلى أن هذه الحالة خضعت لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم أوجه الرعاية الطبية كافة لها بالمستشفى.

ناصر حاتم

المصدر: RT