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مصر.. خروج سيدة في 96 من عمرها من مستشفى عزل بعد تعافيها من كورونا

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مصر.. خروج سيدة في 96 من عمرها من مستشفى عزل بعد تعافيها من كورونا
RT
خروج السيدة فتحية ع. (96 عاما) من مستشفى السعديين في محافظة الشرقية بمصر بعد تعافيها من مرض "كوفيد-19"
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خرجت أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل في مصر منذ بداية أزمة كورونا من المستشفى بعد شفائها من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح مسؤول بوزارة الصحة المصرية، أن السيدة فتحية ع.، البالغة 96 عاما من عمرها، غادرت مستشفى السعديين للعزل بمحافظة الشرقية، بعد شفائها من "كوفيد-19".

مصر.. خروج سيدة في 96 من عمرها من مستشفى عزل بعد تعافيها من كوروناالسيدة فتحية ع. (96 عاما) في مستشفى عزل في محافظة الشرقية بمصر
مصر.. خروج سيدة في 96 من عمرها من مستشفى عزل بعد تعافيها من كوروناخروج السيدة فتحية ع. (96 عاما) من مستشفى السعديين في محافظة الشرقية بمصر بعد تعافيها من مرض "كوفيد-19"

وأشار المسؤول إلى أن هذه الحالة خضعت لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم أوجه الرعاية الطبية كافة لها بالمستشفى.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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