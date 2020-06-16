مصر.. خروج سيدة في 96 من عمرها من مستشفى عزل بعد تعافيها من كورونا
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o441
خرجت أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل في مصر منذ بداية أزمة كورونا من المستشفى بعد شفائها من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مسؤول بوزارة الصحة المصرية، أن السيدة فتحية ع.، البالغة 96 عاما من عمرها، غادرت مستشفى السعديين للعزل بمحافظة الشرقية، بعد شفائها من "كوفيد-19".
وأشار المسؤول إلى أن هذه الحالة خضعت لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم أوجه الرعاية الطبية كافة لها بالمستشفى.
ناصر حاتم
المصدر: RT