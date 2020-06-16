 
مباشر
عاجل
موسكو تسجل 48 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا

وزير بريطاني لطرابلس: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الليبية

أخبار العالم العربي

وزير بريطاني لطرابلس: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الليبية
Facebook@GNAMedia
رئاس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o43r

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسها، فايز السراج تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة: قلقون إزاء تقارير عن اكتشاف 8 مقابر جماعية في ترهونة الليبية
الأمم المتحدة: قلقون إزاء تقارير عن اكتشاف 8 مقابر جماعية في ترهونة الليبية

وكشف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، أن المحادثات بين الطرفين "تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".

وبحسب البيان، فقد أكد الوزير البريطاني على أنه لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا، كما "عبر عن إدانة بلاده الشديدة للمقابر الجماعية التي اكتشفت بمدينة ترهونة إثر تحريرها من المليشيات المعتدية، وأعلن عن دعمها للتحقيقات التي تجريها السلطات المختصة بحكومة الوفاق الوطني في هذه الانتهاكات المرعبة".

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا