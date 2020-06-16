وزير بريطاني لطرابلس: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الليبية

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسها، فايز السراج تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي.

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وكشف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، أن المحادثات بين الطرفين "تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".

وبحسب البيان، فقد أكد الوزير البريطاني على أنه لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا، كما "عبر عن إدانة بلاده الشديدة للمقابر الجماعية التي اكتشفت بمدينة ترهونة إثر تحريرها من المليشيات المعتدية، وأعلن عن دعمها للتحقيقات التي تجريها السلطات المختصة بحكومة الوفاق الوطني في هذه الانتهاكات المرعبة".

ناصر حاتم

المصدر: RT