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روسيا: ضم إسرائيل لأراض فلسطينية يقود إلى تصعيد العنف في المنطقة

أخبار العالم العربي

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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا والاتحاد الأوروبي متفقان على أن إقدام إسرائيل على ضم أراض فلسطينية جديدة من شأنه أن يقود إلى تصعيد العنف في المنطقة.

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وفي موجز صحي عقد في ختام محادثات أجراها هاتفيا مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قال لافروف: "جددنا تقييمنا وموقفنا المشترك مع الاتحاد الأوروبي مفاده أن تحقيق الخطط (الإسرائيلية) لضم جزء من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية سيهدد آفاق حل الدولتين كحل للقضية الفلسطينية الإسرائيلية، ومن شأنه أن يتسبب في تصعيد جديد خطير للعنف في المنطقة".

المصدر: نوفوستي

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