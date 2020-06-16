إصابة نائبة عراقية ثانية بكورونا وأنباء عن "هرب" الأولى من الحجر

أعلنت النائبة العراقية وحدة الجميلي، اليوم الثلاثاء، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فيما تداول ناشطون معلومات وصور عن هرب النائبة محاسن الحمدون التي أصيبت قبل أيام.

وكتبت النائبة وحدة الجميلي على حسابها في "تويتر": "فضل من الله ومنة أن شرفنا بضريبة العمل مع جمهورنا وأهلينا بغية توفير احتياجهم الإنساني والخدمي، ما جعلنا عرضة لوباء كورونا ولله الحمد من قبل ومن بعد".

وأضافت: "نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية وجعلنا وإياكم من أبناء السلامة، نسألكم الدعاء أحبتي".

فيما وردت معلومات من محافظة نينوى حيث ترقد النائبة محاسن الحمدون عن "هربها" من الحجر، ورفضها لتعليمات الكادر الطبي.

حماية النائبة محاسن الحمدون يخرجون #النائبة_المصابة بفايروس كورونا من الحجر الصحي #بالقوة



ومحافظ نينوى نجم الجبوري يعرب عن اسفه pic.twitter.com/QJaAg6Hglb — قهوة قلم (@omar8n5) June 16, 2020

المصدر: RT