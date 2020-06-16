السعودية.. إصابة 15 من أسرة واحدة بكورونا بعد لقاء عائلي

أصيب 15 سعوديا من أسرة واحدة بفيروس كورونا المستجد، بعد اجتماعهم في مناسبة عائلية بمنطقة نجران.

وأفادت صحيفة "الوطن" السعودية بأن 5 أشقاء وشقيقتهم أصيبوا بالفيروس، وحالة أحدهم حرجة ويرقد في العناية المركزة، فيما أصيبت زوجة أحدهم وأبناؤه الثلاثة وعمهم و4 من أبناء عمومتهم بالفيروس، بينما لم تظهر بعد نتائج تحاليل المخالطين لهم.

واجتمع أفراد العائلة في مناسبة عائلية في إحدى الاستراحات، وكان أحدهم مصابا بكورونا دون علمه، حيث لم تظهر عليه الأعراض، ما تسبب بنقل العدوى لآخرين.

ويتوقع أن يزيد عدد الإصابات بشكل أكبر خلال اليومين القادمين، بعد أن وصل عدد مخالطيهم إلى 50.

المصدر: "الوطن"