الكويت.. ارتفاع إجمالي المتعافين من الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 28 ألف

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، و 5حالات وفاة، وشفاء 675 من الإصابة.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم: "تم تسجيل 527 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 36958 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 303 حالات".

وأضافت الوزارة أنه تم شفاء 675 حالة من كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 28206.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي أن حالات الاصابة الـ527 السابقة تضمنت (264 لمواطنين كويتيين) والباقي من جنسيات مختلفة.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2755 مسحة ليبلغ مجموع عدد الفحوص نحو 340142.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 527 حالة جديدة، وتسجيل 675 حالة شفاء، و 5 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 36,958 حالة pic.twitter.com/jS1nVV6Z8Q — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) June 16, 2020

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني وتطبيق كل الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الاثنين تسجيل 511 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة.

المصدر: وكالات