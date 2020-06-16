إثيوبيا: حدوث الجفاف في نهر النيل وتشغيل سد النهضة مسؤولية البلدان الثلاثة

أعلنت وزارة الري والمياه والطاقة الإثيوبية أن مفاوضات اليوم الخامس حول سد النهضة، أمس الاثنين، ركزت بشكل أساسي على قواعد إدارة الجفاف في أثناء ملء وتشغيل السد.

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وأشارت في بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك، إلى أن الوفد الإثيوبي شدد على ضرورة اتباع نهج يضمن المسؤولية المشتركة للبلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) في حدوث الجفاف، مع الحفاظ على التشغيل الأمثل للسد.

وأضافت، وفق البيان، أن السودان لخص في بداية الاجتماع القضايا التي تم التوصل إلى تقارب بشأنها، بما في ذلك قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، ودراسات التقييم، ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ.

وأشارت إلى أن الفرق القانونية ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لمعالجة القضايا القانونية، وسيتبع ذلك اجتماع ثلاثي بين الوزراء برئاسة إثيوبيا.

وكان وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، قد أكد أمس، أن هناك تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول، والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية، واللجنة الفنية للتعاون، خلال الجولة الحالية من المفاوضات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية