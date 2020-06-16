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تغريدتان لوزيرين سابقين عن سعر الدولار تثيران غضبا في لبنان

أخبار العالم العربي

تغريدتان لوزيرين سابقين عن سعر الدولار تثيران غضبا في لبنان
Reuters
لبنان
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أثارت الإشاعات المتداولة مؤخرا في لبنان حول وصول سعر صرف الدولار إلى 7000 ليرة وما فوق، غضبا في الشارع اللبناني أدى لتخريب الممتلكات العمومية.

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وأعلن رئيس المجلس الوطني للإعلام اللبناني، عبد الهادي محفوظ، أن التقرير الذي أعده المجلس عن أداء المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتغريدات، يفيد بأن "تغريدتين لوزيرين سابقين وتغريدات مشابهة لعدد من المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي تسببت بالأزمة".

وقال إن "حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قد نفى صحة هذه الإشاعة التي روجت لها بعض المواقع الإلكترونية، من دون التأكد من صحتها".

ورفع المجلس الوطني للإعلام التقرير إلى الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيسي مجلس النواب نبيه بري، والحكومة حسان دياب، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد. 

المصدر: الوكالة الوطنية

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