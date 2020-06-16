إعلام صيني: الجيش الصيني تكبد خسائر في اشتباك حدودي مع الهند

أفادت وسائل إعلام صينية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الجيش الصيني تكبد خسائر في اشتباك حدودي مع جنود هنود أمس الاثنين.

وقال رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية اليوم الثلاثاء: إن الجيش الصيني تكبد خسائر في اشتباك حدودي مع جنود هنود.

وقال هو شي جين في تغريدة "بناء على ما أعرفه، عانى الجانب الصيني أيضا من إصابات في اشتباك وادي غالوان". ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وكان الجيش الهندي أعلن في وقت سابق من اليوم مقتل ضابط وجنديين في صفوفه جراء اشتباك مع جنود صينيين في وادي جالوان على طول الحدود بين البلدين.

المصدر: رويترز