 
مباشر

تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

أخبار العالم العربي

تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران
تركي المالكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o3yp

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية.

إقرأ المزيد
"التحالف العربي": إسقاط مجموعة طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، تركي المالكي، إن القوات تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران.

وأوضح المالكي أن مجموع الصواريخ الباليستية التي أطلقت باتجاه المملكة وتم اعتراضها بلغ 313 صاروخا باليستيا، ومجموع الطائرات المسيرة دون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها بلغ 357.

وأكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات، لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

المصدر: واس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا