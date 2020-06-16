الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة مدن في الضفة الغربية (فيديو)

شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام مدن عدة في الضفة الغربية، بزعم أنهم مطلوبون لديه.

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واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة سبسطية بشمال مدينة نابلس، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين، دون معرفة الأسباب.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن البلدة تتعرض بشكل ممنهج لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة على المعالم الأثرية في البلدة".

وفي بلدة يعبد بجنوب غرب مدينة جنين، تم اعتقال شابين ومداهمة عدة منازل، كما تم اقتحام عدة أحياء بمدينة رام الله واعتقال 10 فلسطينيين، بينهم أسرى محررون سابقا.

وشهد فجر اليوم الثلاثاء مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في بعض الأحياء التي تم اقتحامها.

مواجهات مع الاحتلال في رام الله والجيش يشن حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين بينهم أسرى محررين pic.twitter.com/hUJMCQKkwx — وكالة شهاب (@ShehabAgency) June 16, 2020

مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام أحياء في مدينة رام الله فجر اليوم pic.twitter.com/hleqVx0aST — وكالة شهاب (@ShehabAgency) June 16, 2020

المصدر: وكالات