أقدم محفظ قرآن بالأقصر يتلو آيات الذكر الحكيم قبل لحظات من وفاته بكورونا

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأقدم محفظي القرآن بالأقصر، وهو الشيخ الفاضل عبد العاطي علي عبد الجليل.

ورصد نجل الشيخ الجليل عبد العاطى على عبد الجليل أشهر وأقدم محفظ للقرآن الكريم بمدينة إسنا، والذى يحفظ كتاب الله منذ أكثر من 60 سنة، وهو يتلو آيات من الذكر الحكيم فى لحظاته الأخيرة قبل وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا فى السادسة من صباح أمس الإثنين، وبعد وفاة الشيخ عبد العاطى البالغ من العمر 86 سنة تحولت صفحات أهالى مدينة إسنا لواجب عزاء على روح الشيخ الأشهر بين الأهالى بالمدينة.