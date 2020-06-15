الإمارات: 40% من المتوفين بكورونا في البلاد عانوا من مرض السكري

ذكرت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، أن 40% من المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد عانوا من مرض السكري.

إقرأ المزيد

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإماراتية، آمنة الضحاك الشامسي، في إحاطة صحفية، إن "اتباع الإجراءات الوقائية عامل أساسي" لمنع الإصابة بعدوى "COVID-19" خاصة بين الفئات الأكثر عرضة بمضاعفات المرض مثل كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة، بعدما أظهرت بيانات حالات الوفاة جراء المرض في الدولة أن ما يقارب 40% منها تعود إلى أشخاص مصابين بالسكري.

ونوهت الشامسي إلى ضرورة أن يتأكد الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة السكري، من أخذ كامل الاحتياطات خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها التباعد الجسدي ولبس الكمامات، إضافة إلى أهمية اتباع أسلوب حياة يعزز من المناعة قائم على ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي.

وسبق أن نشر فريق علماء دولي مقالا في مجلة "New England Journal of Medicine"يوم 12 يونيو، قال فيه إن هناك "ارتباطا ثنائي الأطراف بين COVID-19 ومرض السكري".

وتوصل فريق العلماء إلى استنتاج مفاده أن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد قد تؤدي إلى ارتفاع خطر تطور مرض السكري لدى المصابين، وأشار مع ذلك إلى أن "السكري مرتبط بمخاطر مرتفعة لتطور حالات حرجة للإصابة بعدوى COVID-19".

المصدر: "وام" + وكالات