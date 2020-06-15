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الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر لوجهات محددة اعتبارا من 23 يونيو

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الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر لوجهات محددة اعتبارا من 23 يونيو
Reuters Hamad I Mohammed
طائرتا ركاب لشركة "طيران الإمارات" في مطار دبي الدولي.
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قررت الحكومة الإماراتية السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من 23 يونيو الحالي بعد أكثر من شهرين من تعليق حركة الطيران مع الخارج.

وأعلنت وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في بيان مشترك، أنه "سيتم اعتبارا من يوم 23 من يونيو الجاري السماح للمواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات وإجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا".

وذكر البيان، حسبما نقلته وكالة "وام" الرسمية، أنه "سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها والفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل وأثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين".

وأوضح البيان أن هذا "الإجراء يأتي في ضوء التطورات والمؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا والتي برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات و التدابير المتخذة من قبل دولة الإمارات في هذا الصدد".

وعلقت الحكومة الإماراتية وشركات النقل في البلاد في مارس 2020 حركة السفر مع الخارج على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الإمارات على مدى الأيام الماضية انخفاضا كبيرا للإصابات والوفيات اليومية جراء الفيروس، مع بدء تخفيف القيود العامة المفروضة بسبب الجائحة والحفاظ على بعضها الآخر.

المصدر:  "وام" + وكالات

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