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الأمن المصري يضبط شخصا نظم ماراثونا للأطفال في الإسكندرية (صور)

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يضبط شخصا نظم ماراثونا للأطفال في الإسكندرية (صور)
تنظيم ماراثون للأطفال في الإسكندرية
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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على شخص نظم ماراثونا رياضيا للأطفال في الإسكندرية، متجاهلا الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية منظم الفعالية بعد أن تداول أحد المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت خبرا بعنوان "جريمة ضد الطفولة بالثغر"، كشف عن تعريض حياة عشرات الأطفال لخطر الإصابة بفيروس كورونا، من خلال إشراكهم فى ماراثون بالإسكندرية نظمته إحدى الجهات غير الرسمية.

الأمن المصري يضبط شخصا نظم ماراثونا للأطفال في الإسكندرية (صور)
المصري اليوم
تنظيم ماراثون للأطفال في الإسكندرية
الأمن المصري يضبط شخصا نظم ماراثونا للأطفال في الإسكندرية (صور)
المصري اليوم
تنظيم ماراثون للأطفال في الإسكندرية
الأمن المصري يضبط شخصا نظم ماراثونا للأطفال في الإسكندرية (صور)
المصري اليوم
تنظيم ماراثون للأطفال في الإسكندرية

وتبين أن الشخص المشار إليه أقام ماراثونا بدائرة قسم شرطة أول الرمل في الإسكندرية حضره حوالي 40 شخصا، نظير مبلغ مالي، بالمخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء المصري بمنع التجمعات، كأحد الإجراءات المتبعة للحد من انتشار جائحة كورونا.

وبمواجهته اعترف منظم الماراثون بارتكابه للواقعة، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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