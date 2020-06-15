 
مباشر

تشاووش أوغلو: نعول على عقد قمة بصيغة "أستانا" حول سوريا

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o3v0

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تركيا تعول على عقد قمة ثلاثية بصيغة "أستانا" مع روسيا وإيران حول سوريا بعد اتصال لزعماء الدول الثلاث عبر الفيديو.

وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الذي زار تركيا اليوم الاثنين، إن "الوضع في المنطقة متوتر. وفي سوريا نعمل منذ فترة طويلة مع روسيا وإيران، والجميع يرون نتائج هذا العمل".

إقرأ المزيد
أوغلو: نعمل مع روسيا على التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا
أوغلو: نعمل مع روسيا على التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

وتابع قائلا: "ولكن علينا القيام بخطوات معينة"، مشيرا إلى أن اللجنة الدستورية السورية من المقرر أن تعقد اجتماعا لها في أغسطس المقبل.

العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران

وبحث تشاووش أوغلو مع ظريف بعض القضايا الثنائية أيضا. وأكد أنه من المخطط له عودة الرحلات الجوية بين البلدين اعتبارا من 1 أغسطس، وذلك بعد تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما أكد الوزير التركي عزم البلدين على مواصلة "محاربة الإرهاب" ومعارضة تركيا للعقوبات الأحادية الجانب على طهران.

من جانبه، شكر ظريف نظيره التركي على المساعدة في محاربة فيروس كورونا في إيران، مشيرا إلى أن الوباء "أظهر مدى ارتباط الدول ببعضها البعض وأن السياسات الأحادية الجانب ليس حلا".

وفي أعقاب اللقاء، كتب ظريف على "تويتر" أن مباحثاته مع تشاووش كانت "بناءة ومثمرة"، وجرى تبادل الآراء حول مسائل التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى موسكو بعد زيارته لتركيا.

ويشار إلى أن ظريف أصبح أول وزير أجنبي زار تركيا منذ أشهر من اندلاع وباء فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا