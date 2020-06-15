ديوان الوقف السني في العراق يقرر إبقاء تعليق الصلاة في المساجد

قرر ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الاثنين، إبقاء تعليق الصلاة في المساجد التابعة له بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، والإبقاء على رفع الأذان لصلوات الفرض الخمس.

جاء ذلك في بيان أصدره الديوان خلال اجتماع تشاوري عقده في بغداد لبحث إمكانية الفتح التدريجي للمساجد.

وثمّن المشاركون بحسب نص البيان، "الصورة الحضارية التي عكستها إدارات المساجد من الأئمة والخطباء وبقية الإداريين في التفاعل الإيجابي المسؤول بالالتزام المنضبط بالإجراءات الصحية، تنفيذا للفتاوى الشرعية واستجابة للتعليمات التي صدرت عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق".

وتابع البيان أن "المجتمعين ثمنوا التجاوب السريع لديوان الوقف السني في ضمان ترتيب إجراءات مراسم الدفن اللائقة لوفيات كورونا رحمهم الله والسعي مع السلطات الرسمية لتأمين مقابر دفن قريبة لذويهم، حيث تم تأمين سبع مقابر لهذا الغرض في بغداد وعدد من المحافظات، والسعي لتأمين فرق مناسبة لهذه الإجراءات".

وتابع الديوان في بيانه: "نتيجة لاشتداد الوباء في بلدنا العزيز ولأن الظروف غير مشجعة، تقرر اقتصار الصلوات الخمس والجمع في المساجد على الأئمة والخطباء إبقاء للشعيرة مع الاستمرار برفع الأذان، كما قرر المجتمعون توجيه إداراتها العمل على تطبيق الإجراءات الصحية متى تم تقرير فتحها كليا أو جزئيا".

المصدر: RT