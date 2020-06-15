الجيش الجزائري ينفي إطلاقه النار على سكان بلدة في مالي

نفت وزارة الدفاع الجزائرية ما وصفته بـ"ادعاءات الباطلة"، تتهم أفرادا من الجيش بإطلاق النار على أشخاص بمنطقة إخرابن المالية، المحاذية لبلدة تين زاوتين بمدينة تمنراست جنوب البلاد.

وجاء في بيان للوزارة أنه "على إثر تداول معلومات تحريضية بتاريخ 15 يونيو 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توجه أصابع الاتهام لأفراد من الجيش الوطني الشعبي بإطلاق النار على أشخاص بمنطقة إخرابن المالية، المحاذية لبلدية تين زاوتين بالناحية العسكرية السادسة، فإن وزارة الدفاع الوطني تنفي نفيا قاطعا مثل هذه الإدعاءات الباطلة وتوضح بأن الأحداث تعود إلى قيام بعض الأشخاص، المعروفين في المنطقة بنشاطاتهم المشبوهة في مجال التهريب والجريمة المنظمة، بمحاولة تخريب الجدار الحدودي العازل وتحريض السكان على العنف والتظاهر، لفك الخناق على مصالحهم المشبوهة في المنطقة".

وأضاف البيان: "أثناء تدخل عناصر حرس الحدود لتهدئة الأوضاع، تم إطلاق النار من مصدر مجهول من إخرابن باتجاه مواقع حرس الحدود، أصيب على إثرها أحد الأشخاص المتجمهرين، حيث سارع أفراد حرس الحدود إلى إجلائه للتكفل به من طرف المصالح الصحية، غير أنه فارق الحياة نتيجة خطورة الإصابة".

وتابع: "على إثر هذه الأحداث، أمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، وتدعو في هذا الشأن إلى توخي الحذر من مثل هذه الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تسعى من ورائها أطراف معادية لتأجيج الوضع في هذه المنطقة".

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية