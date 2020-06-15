البرلمان العربي يدين هجوم "داعش" على قرية في محافظة ديالى العراقية

دان رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السُّلمي، اليوم الاثنين، الهجوم الذي شنه مسلحون من عناصر تنظيم داعش" على قرية في مدينة خانقين بمحافظة ديالى العراقية.

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وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي: "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان لتنظيم داعش الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن والمدنيين الأبرياء بقرية ميخاس بمدينة خانقين في محافظة ديالى بجمهورية العراق، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات".

وأكد السلّمي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.

وعبر رئيس البرلمان العربي عن تثمينه العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة العراقية لحماية أمن العراق وسلامة أراضيه، والدفاع عن أبنائه ضد مخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمن واستقرار العراق.

كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية العراق رئيسا وبرلمانا وحكومة وشعبا في ضحايا الهجوم الإرهابي الجبان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: RT