ليبيا.. إصابة ممرضة فلبينية بكورونا وبلادها تدعو طرابلس لضمان سلامة الموظفين الطبيين

أعلنت السفارة الفلبينية لدى ليبيا عن إصابة ممرضة من الفلبين تعمل في أحد مستشفيات طرابلس بفيروس كورونا، داعية حكومة الوفاق الوطني الليبية لضمان سلامة الموظفين الطبيين في ظل الجائحة.

وقالت السفارة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إنها أبلغت الجهات الليبية المعنية، أمس الأحد، بأن مواطنة فلبينية كانت من بين 36 شخصا ثبتت إصابتهم بمرض فيروس كورونا.

وأوضحت: "تنضم مواطنتنا، الممرضة في الغرفة الطوارئ في طرابلس، إلى قائمة 434 فردا في جميع أنحاء ليبيا أصيبوا بفيروس كورونا في الأشهر الثلاثة الماضية".

وأضافت السفارة الفلبينية أن السيدة "أصيبت بالعدوى أثناء أداء واجباتها بنفس الطريقة التي يعرض بها ما يقرب من 1000 ممرض وممرضات فلبينية وعمال مستشفى أنفسهم للخطر في خدمة شعب لبلدهم الثاني - ليبيا".

وختمت بيانها بالقول: "في هذا الصدد، تجدد السفارة دعوتها للسلطات المعنية في ليبيا للتأكد من سلامة هؤلاء الممرضين في الخط الأمامية الصحية وتزويدهم بمعدات الحماية الشخصية المناسبة التي تسمح لهم بالقيام بعملهم بفعالية في خدمة الشعب الليبي".

المصدر: RT