نتنياهو يعلن عزمه ضم نصف منطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يريد ضم نصف منطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة، موضحا أن الخرائط النهائية ليست جاهزة بعد، وأنه لا يعرف موقف تحالف "أزرق أبيض" بشأنها.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مع كتلة "الليكود"، اليوم الاثنين، إن العمل على إعداد الخرائط "لا يزال مستمرا، وهي ستنشر عندما تكون جاهزة".

وأوضح نتنياهو: "كنت أريد أن أطرح هذا الموضوع على التصويت خلال أيام، لكن الخريطة ليست جاهزة".

وأضاف: "نجري مباحثات مع الأمريكيين ونريد موافقتهم على كامل الموضوع... وأجرينا جولتين من المناقشات مع "أزرق أبيض" وأنا لا أعرف موقفهم. ونحن نريد إتمام إعداد الخرائط".

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وأشار نتنياهو إلى أنه لا يريد طرح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بـ "صفقة القرن" على التصويت، بل إنها ستكون أساسا للمفاوضات مع الفلسطينيين في حال موافقتهم على التفاوض.

وامتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إطلاق مصطلح "الضم" على خطته، وتحدث عن "تطبيق السيادة" على المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن أعمال البناء في المستوطنات القائمة لن يتم تجميدها.

وأكد أنه بعد الاتفاق مع "أزرق أبيض" الذي يقوده وزير الدفاع بيني غانتس، ومع الأمريكيين، سيقدم الخطة لمصادقة الحكومة والكنيست عليها.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين صرح نتنياهو بأن ضم أجزاء من الضفة الغربية قد يجري على مراحل، وأنه يتوقف على نتائج المناقشات داخل الحكومة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن كلا من وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكينازي لا يزالان يلتزمان الصمت بشأن موقفهما تجاه خطة نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية