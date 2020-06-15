سلطات أبو ظبي تمدد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها

قررت سلطات أبو ظبي تمديد الحظر على الدخول والخروج من الإمارة والتنقل بين مدنها الرئيسية لمدة أسبوع إضافي استمرارا لجهود مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في أبو ظبي، بالتعاون مع شرطة الإمارة ودائرة الصحة المحلية، تمديد حظر التنقل بين مدن أبوظبي والعين والظفرة ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع اعتبارا من يوم 16 يونيو الجاري.

ويشمل حظر التنقل، حسب بيان نشرته وكالة "وام" الإماراتية للأنباء، "جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية والحالات الصحية الطارئة وحركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعا لأوقات برنامج التعقيم الوطني".

وأضافت الوكالة، أن هذا القرار يأتي مع "استمرار توسعة حملة المسح الوطني للحد من انتشار" فيروس كورونا المستجد "واستكمالا لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين فحص أكثر من 388 ألفا من سكان الإمارة".

وسيكون بإمكان سكان الإمارة بالتالي التنقل داخل مدنها في غير ساعات حظر التجول اليومية المفروضة على مستوى البلاد بين الساعة العاشرة مساء والسادسة من صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي.

وهذه هي المرة هي الثانية التي تمدد فيها سلطات أبو ظبي الحظر منذ فرضه في 2 يونيو الحالي.

وسجلت الإمارات حتى الآن 42636 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و291 حالة وفاة جراء الجائحة.

المصدر: "وام" + وكالات